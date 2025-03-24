أخبار اليمن : شهيد و13 جريحاً في العدوان على منطقة عصر

شهيد و13 جريحاً في العدوان على منطقة عصر
استهدف العدوان الأمريكي مساء اليوم، العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي أن غارات العدوان الأمريكي استهدفت مبنى في حي سكني في منطقة عصر في مديرية معين بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وأكدت وزارة الصحة، استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي على المبنى السكني في منطقة عصر.
وحملت الوزارة أمريكا والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المسؤولية إزاء الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية والأحياء السكنية في اليمن.
واعتبرت استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
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