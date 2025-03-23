أخبار اليمن : نظام غذائي يحسّن جودة نومك... تعرف عليه

نظام غذائي يحسّن جودة نومك... تعرف عليهكشفت دراسة جديدة عن أن النظام الغذائي الغني بالبروتين والألياف يحسِّن بشكل كبير من جودة النوم.

وبحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد قام فريق الدراسة التابع لجامعة تسوكوبا في اليابان بتحليل بيانات 4825 شخصاً يستخدمون تطبيقات الجوال لتتبع نومهم ومراقبة نظامهم الغذائي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل السن والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

ووجد الباحثون علاقةً بين زيادة تناول الدهون والأملاح بقصر مدة النوم الكلية، بينما ارتبط النظام الغذائي الغني بالبروتين والألياف بطول مدة النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يميل الأشخاص الذين يتناولون كميةً أكبر من البروتين والألياف في نظامهم الغذائي إلى النوم بسرعة أكبر والاستيقاظ بمعدل أقل بعد النوم.

وأشار الفريق إلى أن هذه النتائج تُقدِّم بعض المؤشرات المفيدة نحو أفضل الأنظمة الغذائية للنوم.

ولفتوا إلى أن السبب في التأثير الإيجابي للبروتين والألياف على جودة النوم يرجع إلى عوامل متعددة، من بينها حقيقة أن تناول مزيد من البروتين والألياف يعزز إنتاج النواقل الكيميائية، بما في ذلك الميلاتونين والسيروتونين، في الدماغ، التي تساعد على تنظيم النوم، كما يُعتقد أيضاً أن تناول هذه الأطعمة يؤثر على بكتيريا الأمعاء. وترتبط صحة الأمعاء بنوم صحي، والعكس صحيح.

وسبق أن أكدت الدراسات السابقة أن هناك بعض العوامل التي ترتبط بتحسين جودة النوم والوقاية من الأرق، من بينها ممارسة التمارين الرياضية، وتجنب شرب الكحول وتناول شاي البابونغ.

