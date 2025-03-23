أخبار اليمن : أمطار غزيرة وضباب وتحذير من الانهيارات

أمطار غزيرة وضباب وتحذير من الانهيارات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع، البيضاء، غرب الجوف وشرق الحديدة.
ويُتوقع كذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات محافظات تعز، لحج وأبين وعلى أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة.
كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.
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