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أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين

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  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 2/15
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  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 4/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 5/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 6/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 7/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 8/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 9/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 10/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 11/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 12/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 13/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 14/15
  • أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين 15/15

المؤتمر نت - بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف
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المؤتمر نت - بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية عزاء ومباركة لقادة ومجاهدي حركة المقاومة

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دوت الخليج -
بن حبتور يعزي في استشهاد القائد الضيف وكوكبة من المجاهدين
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية عزاء ومباركة لقادة ومجاهدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، وكوكبة من أعضاء المجلس العسكري للقسام.
وأشاد عضو المجلس السياسي بالدور الجهادي لفقيد الأمة القائد محمد الضيف ورفاقه من القادة ضد المحتل الصهيوني الغاصب.. مؤكدا أن التضحيات الجسيمة وقوافل الشهداء التي يقدمها الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسهم الشهداء القادة أمثال أحمد ياسين وهنية والسنوار والضيف وغيرهم هي من تصنع النصر والتحرر والاستقلال.
وأوضح أن استشهاد قادة المقاومة هو الوقود الذي يشعل نهج المقاومة ويعزز استبسال المجاهدين في مواجهة العدو الإسرائيلي.
وعبر الدكتور بن حبتور، عن التعازي للشعب الفلسطيني وحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وأسر الشهداء في استشهاد القائد الضيف ورفاق دربه.. سائلا الله عز وجل أن يرفع درجاتهم في الجنة وأن يجزيهم عن وطنهم وأمتهم خير الجزاء.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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