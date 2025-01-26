أخبار اليمن : رداً على ترامب .. الاردن يرفض تهجير الفلسطينيين

رداً على ترامب .. الاردن يرفض تهجير الفلسطينيينقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن “موقف الأردن أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ورفضنا للتهجير ثابت لا يتغير”.

وأشار في تصريح اليوم الأحد إلى أن “حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ونتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وسندعم مساعي السلام في المنطقة”.

وأضاف “أجرينا محادثات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع”.

وتابع “اتفقنا مع المنسقة الأممية على تفعيل التعاون لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسنعمل مع كل شركائنا في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام”.

وأكّد أن “الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى سكان القطاع، ونعمل على إدخال المساعدات إلى غزة دون انقطاع تمهيدا لبدء عمليات إعادة الإعمار”.

وكان ترامب قد كشف في وقت سابق اليوم عن خطة لـ”تطهير” غزة، قائلا إنه “يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع”.

وقال ترامب إنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني المسألة، ومن المقرر أن يبحثها أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان” الرئاسية “أود أن تستقبل مصر أشخاصا، أود أن يستقبل الأردن أشخاصا”.

