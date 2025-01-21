أخبار اليمن : 6 شهداء و35 جريحاً في عدوان إسرائيلي واسع على جنين

6 شهداء و35 جريحاً في عدوان إسرائيلي واسع على جنيناستشهد 6 مواطنين وأصيب 35 آخرين في عدوان إسرائيلي بدأه جيش الاحتلال ظهر اليوم الثلاثاء على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق جيش الاحتلال على عملية العسكرية في جنين اسم “الجدار الحديدي” وذلك بعد أيام على انسحاب قوات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمنطقة. وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن العملية العسكرية جاءت بقرار من المستوى السياسي، حيث دخلت قوات كبيرة إلى مخيم جنين.

وتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص على المخيم ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة كذلك إلى تسجيل نحو 35 إصابة.

في حين قالت مصادر محلية إن طبيباً وممرضا أصيبا برصاص قوات الاحتلال في مستشفى الأمل قرب مخيم جنين.