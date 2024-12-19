أخبار اليمن : "الأحمر" يصل الكويت للمشاركة في خليجي 26

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المؤتمر نت - منتخب اليمن يصل الكويت للمشاركة بخليجي 26
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دوت الخليج -
"الأحمر" يصل الكويت للمشاركة في خليجي 26
وصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج 26، التي تحتضنها الكويت بدءاً من يوم غدٍ السبت، 21 ديسمبر الجاري، حتى 3 يناير المقبل.
ويبدأ منتخب اليمن مشواره في البطولة بمواجهة نظيره العراقي يوم الأحد المقبل على ملعب جابر المبارك الصباح في تمام الساعة 5:25 مساءً بتوقيت اليمن ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبات السعودية والبحرين.
وتضم القائمة النهائية للأحمر اليمني في حراسة المرمى محمد أمان وعبدالله السعدي وأسامة حيدر، وفي خط الدفاع هارون الزبيدي وعمرو طلال وحمزة الريمي وأحمد ناصر ورضوان الحبيشي وحمزة الصرابي ورامي الوسماني وعلي الدقين، وفي خط الوسط أحمد الخميسي وعمر جولان ومحمد الطيري وأسامة عنبر وأنيس المعاري ومحمد هاشم وطارق شهاب وعبدالمجيد صبارة وممدوح بن عجاج، وفي الهجوم عبدالواسع المطري وعمر الداحي وقاسم الشرفي وحمزة محروس وناصر محمدوه وعبدالعزيز مصنوم.
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