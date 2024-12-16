أخبار اليمن : إحالة متهمين في قضايا فساد إلى النيابة

إحالة متهمين في قضايا فساد إلى النيابةأقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446 هـ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع.

وأحالت الهيئة في اجتماعها، متهمين اثنين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، وبحجم ضرر بلغ 80 مليون ريال.

وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.