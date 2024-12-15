أخبار اليمن : المرتفع السيبيري يتعمق.. احذروا البرد القارس

المرتفع السيبيري يتعمق.. احذروا البرد القارستوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء شديدة البرودة وباردة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة نتيجة تعمق امتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد على بلادنا.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وغرب الجوف وجنوب مأرب مع إمكانية تشكل الصقيع على أجزاء منها.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة، المحويت وريمة، وباردة ومغبرة نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار ـ رصابة: صفر، عمران : 1.0، البيضاء: 1.3، صنعاء: 2.2، إب ـ بعدان: 6.5، المحويت: 9.0، حجة: 10.0 درجات مئوية.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

كما حذر المزارعين من آثار تشكل الصقيع على المزروعات ونصح باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.