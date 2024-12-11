أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة المناضل فضل اليافعي

لبوزة يعزي بوفاة المناضل فضل اليافعيبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل فضل اليافعي عضو مجلس الشورى، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنقابي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها الى أسرة الفقيد المناضل اليافعي ، بمناقب الفقيد وسجله النضالي بوصفه أحد أبرز قيادات العمل الثوري للجبهة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني، وصناع ثورة الـ14 من أكتوبر وتحقيق الاستقلال.

وأكد أن الفقيد قضى جل حياته في خدمة الوطن منذ انخراطه في العمل النقابي أواخر الخمسينيات، وناضل من أجل تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وترسيخ دعائمها.

ونوه الدكتور لبوزة بما جسده الفقيد الراحل خلال مسيرة حياته العملية، حيث كان أول محافظ لمحافظة عدن بعد الاستقلال وأول وزير للصناعة والتجارة بعد تحقيق الوحدة، إضافة إلى أنه تولى مسؤولية عدد من الوزارات وكان له دوره الفاعل في مجلس الشورى.

وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

