قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان عضو مجلس الشورى المناضل فضل اليافعي
شيع في العاصمة صنعاء جثمان عضو مجلس الشورى المناضل فضل محسن عبد الله اليافعي.
وتقدم المشيعين نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة والأمين العام غازي أحمد علي محسن وعدد من قيادات المؤتمر.
وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد وسجله النضالي بوصفه أحد أبرز قيادات العمل الثوري للجبهة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني، وصناع ثورة الـ14 من أكتوبر وتحقيق الاستقلال.
وأشاروا إلى أن الفقيد قضى جل حياته في خدمة الوطن منذ انخراطه في العمل النقابي أواخر الخمسينيات، وناضل من أجل تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وترسيخ دعائمها.
ونوهوا بما جسده الراحل خلال مسيرة حياته العملية، حيث كان أول محافظ لمحافظة عدن بعد الاستقلال وأول وزير للصناعة والتجارة بعد تحقيق الوحدة، إضافة إلى أنه تولى مسؤولية عدد من الوزارات وكان له دوره الفاعل في مجلس الشورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان عضو مجلس الشورى المناضل فضل اليافعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.