أخبار اليمن : فواكة تتحكم في نسبة السكر بالدم.. تعرف عليها

فواكة تتحكم في نسبة السكر بالدم.. تعرف عليهاتتميز الفواكه عادةً بأنها حلوة أو حامضة الطعم ومليئة بالمياه. كما ينصح بتناولها على معدة فارغة لاحتوائها سكاكر بسيطة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم والامتصاص عند تناولها مباشرةً بعد الطعام إذ تحتوي الفواكه فيتامينات وعناصر مهمة مثل الكالسيوم. وقد يهمكم الإطلاع على فوائد الفواكه والخضروات الصحية للجسم.

إن الرغبة في تناول شيء حلو عادةً ما تكون واحدة من أكبر التحديات التي نواجهها عندما نبدأ في اتباع نظام غذائي. وقد تبدو هذه الرغبة طبيعية، والأهم من ذلك، أنه لا بأس من إشباعها من حين لآخر.

في الواقع، يمكننا العثور على العديد من الوصفات التي تحتوي بروتين مصل اللبن، بالإضافة إلى الموس والآيس كريم والفطائر والكيك، لإشباع هذه الرغبة الشديدة مع اتباع النظام الغذائي. ولكن يجب عدم اللجوء إلى الحلويات المشبعة بالسكر، لذلك فإن البديل الأكثر صحة هو الفواكه!

أفضل أنواع الفواكه كبدائل للحلويات

بشكل عام، تعتبر الفواكه مفيدة جدًا لصحتك. لذا، بالإضافة إلى إرضاء رغبتك في تناول الحلويات، فإن الحقيقة هي أنك ستساهم في اتباع نظام غذائي أكثر توازناً وتغذية من خلال تضمينها في روتينك اليومي.

بالطبع، بعض الفواكه أكثر حلاوة وستساعدك على تجنب إغراء الحلويات الأخرى. تعرف على أفضل الخيارات:

الفراولة:

تعد الفراولة غنية بفيتامين سي والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، التي تساعد في منع سلسلة من مشاكل القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية التنكسية، كما تشتهر الفراولة بلونها الأحمر ونكهتها الحلوة ومحتواها المنخفض من السعرات الحرارية.

البطيخ:

يحتوي البطيخ كمية عالية من الماء في تركيبته، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للهضم ومضادة لارتفاع ضغط الدم.

اليوسفي:

يعد اليوسفي غنيًا غني بفيتامين سي والكاروتينات والفلافونويد، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة. علاوةً على ذلك، اليوسفي هو سلاح ضد الشيخوخة المبكرة. كما أنه يحتوي الألياف والبوتاسيوم!*وكالات

