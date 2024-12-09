أخبار اليمن : مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى

دوت الخليج -

مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى

جدد عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين،اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية من عناصر شرطة العدو الصهيوني. مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصىجدد عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين،اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية من عناصر شرطة العدو الصهيوني. وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى، فيما شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها بحق المصلين. وينفذ المستوطنون الصهاينة اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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