أخبار اليمن : أهم فوائد ومخاطر القرفة... تعرف عليها

أهم فوائد ومخاطر القرفة... تعرف عليهاتعد القرفة من التوابل البارزة في الخريف وتظهر الأبحاث أنها يمكن أن تكون جيدة لصحتك أيضاً، ولكن الزيادة منها قد تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

وأشار الدكتور مايكل إل دانسينجر، وهو طبيب باطني وأستاذ في كلية الطب بجامعة تافتس الأميركية، إلى أن «هناك دراسات إيجابية كافية تشير مجتمعة إلى أن نحو نصف ملعقة صغيرة من القرفة يومياً قد تحسن قليلاً من نسبة السكر في الدم ومقاومة الإنسولين وضغط الدم ومستويات الكوليسترول والالتهابات، مقارنة بالعلاجات الوهمية».

وقد أظهرت القرفة بالفعل إمكانات إيجابية لبعض الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني أو السمنة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «هاف بوست» الأميركية.

ومن جانبه، أشار اختصاصي التغذية توبي سميثسون إلى أن القرفة تحتوي على فوائد صحية واعدة ولكنها تتطلب أيضاً الحذر، وقال: «الخبر السار هو أن القرفة تحتوي على مكونات نشطة بيولوجياً، بما في ذلك مضادات الأكسدة، وقد أظهرت بعض الدراسات فوائد صحية لمستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم وتحسنات متواضعة في ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات ومستويات السكر في الدم أثناء الصيام».

وقالت جوليا زومبانو، اختصاصية التغذية في مركز التغذية البشرية في عيادة كليفلاند: «على الرغم من أننا نعلم أن فوائد القرفة حقيقية، فإن الجرعات الدقيقة لم يتم تحديدها بعد حيث هناك حاجة إلى مزيد من البحث». لكنها أضافت أيضاً: «استخدم القرفة قدر الإمكان، كتوابل، للاستفادة من مميزاتها».

أنواع القرفة

هناك أنواع مختلفة من القرفة، والنوعان الأكثر شعبية هما القرفة السيلانية من سريلانكا وكاسيا، وهو صنف أقل تكلفة نشأ في جنوب الصين ولكنه يُزرع الآن في العديد من مناطق شرق وجنوب آسيا.

قال سميثسون إن نوع القرفة الذي تختاره يحدث فرقاً. وأضاف: «حددت وكالة الغذاء الأوروبية الحد الأقصى اليومي لتناول قرفة كاسيا بمقدار نصف ملعقة صغيرة يومياً بسبب وجود مركب يسمى الكومارين». وأضاف: «تحتوي قرفة كاسيا على نحو 250 ضعف الكومارين الموجود في نوع القرفة من سيلان، ويُشتبه في أن الكومارين يسبب تلف الكبد بجرعات عالية».

وهناك تحذير آخر بشأن القرفة الفيتنامية، وفقاً لأخصائية التغذية المسجلة أماندا فرانكيني. قالت: «وجدت شركة Consumer Labs، وهي شركة تختبر بشكل مستقل جودة منتجات الصحة والتغذية، أن القرفة الفيتنامية من Simply Organic تحتوي على 6.2 ملغرام من الكومارين لكل غرام. وهذا يشير إلى أن الفئات المعرضة للخطر قد ترغب في الحد من استهلاكها لهذه العلامة التجارية».

حذَّر الطبيب دانسينجر: «عليك ألا تنخدع بالاعتقاد بأن لفائف القرفة أو مكملات القرفة هي علاج جيد لمرض السكري أو طريقة جيدة لمنع المشاكل الصحية. أفضل طريقة لاستخدام القرفة هي دمجها في الأكل الصحي». ويتفق العديد من خبراء الصحة على أن اتباع استراتيجية الأكل ونمط الحياة الصحي بشكل عام أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة وطول العمر، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني والسرطان والخرف والعديد من المشاكل الصحية الشائعة الأخرى.

ينصح خبراء التغذية بإضافة القرفة إلى القهوة والحلويات والحساء لكونها تحتوي على الألياف المشبعة، فملعقة صغيرة واحدة فقط من القرفة توفر أكثر من غرام من الألياف.

ومن المهم أن نتذكر أن المذاق اللذيذ للقرفة قد يكون بديلاً جيداً للاختيارات الأقل صحة، حيث أوضح الخبراء أن إضافة القرفة إلى وجباتك يمكن أن تضيف نكهة، دون إضافة سكر، مما قد يساعدك على تقليل تناولك الكلي للسكر.

ويمكن رش القرفة فوق دقيق الشوفان أو في القهوة الصباحية أيضاً. كما تضاف إلى الفطائر وتتناسب القرفة جيداً مع مكونات مختلفة مثل التفاح والمشمش والتوت الأزرق والكمثرى والموز واللوز والدجاج.

لا داعي للإفراط

إن الإفراط في تناول شيء مفيد قد يكون فكرة سيئة. قال الدكتور دانسينجر: «قد تكون القرفة سامة بكميات كبيرة، على سبيل المثال، إذا تناولت ما يصل إلى ثلاث ملاعق صغيرة يومياً».

مضيفاً أن تناول الكثير من القرفة يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد وقرح الفم وانخفاض نسبة السكر في الدم. وكما هو الحال مع أي مادة مسحوقة، إذا تم استنشاق القرفة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس وصعوبة التنفس.*وكالات

