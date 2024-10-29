أخبار اليمن : شمال غزة يُباد.. 93 شهيداً بمجزرة للاحتلال في بيت لاهيا

شمال غزة يُباد.. 93 شهيداً بمجزرة للاحتلال في بيت لاهياارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة، اليوم الثلاثاء، بحق المدنيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، باستشهاد 93 فلسطينيا وفقدان أكثر من 40 وإصابة العشرات في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال الإعلامي الحكومي إن "الاحتلال ارتكب مذبحة فظيعة ومروعة حيث قصف عمارة سكنية تعود لعائلة أبو النصر مكونة من خمسة طوابق، ويتواجد فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا ووجود عشرات الإصابات.

وأضاف أن "الاحتلال كان يعلم أن هذه العمارة السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 77 شخصاً بينهم أكثر من 25 طفلا وعشرات الجرحى والمفقودين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في مشروع بيت لاهيا.

وأكدت وجود أكثر من 20 إصابة خطرة وصلت مستشفى "كمال عدوان" وحتى اللحظة لا زال هناك الكثير تحت الأنقاض.

من جانبه، قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص، إن "الطواقم الطبية لا تستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية".

وأضاف الهمص في تصريح صحفي، أن معظم المصابين في مجزرة مشروع بيت لاهيا قد يستشهدون في أي لحظة بسبب نقص الإمكانات، داعيا العالم إلى إرسال وفود طبية متخصصة لإسعاف عشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان.