أخبار اليمن : غزة.. استشهاد 11852 طالباً فلسطينياً

غزة.. استشهاد 11852 طالباً فلسطينياًأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 11852 طالباً استشهدوا، و18959 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11738، والذين أصيبوا 18365، فيما استشهد في الضفة 114 طالبا وأصيب 594 آخرون، إضافة إلى اعتقال 450.

وأشارت إلى أن 560 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 148 في الضفة.

ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.