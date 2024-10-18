أخبار اليمن : طقس اليمن المتوقع خلال الـ24 ساعة

طقس اليمن المتوقع خلال الـ24 ساعةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من صحارى ومرتفعات محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، لحج، تعز، الضالع وإب.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ريمة، حجة، المحويت، الحديدة، سهل تهامة، السواحل الشرقية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.