طقس اليمن المتوقع خلال الـ24 ساعة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من صحارى ومرتفعات محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، لحج، تعز، الضالع وإب.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ريمة، حجة، المحويت، الحديدة، سهل تهامة، السواحل الشرقية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى.
ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار.
كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طقس اليمن المتوقع خلال الـ24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.