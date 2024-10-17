أخبار اليمن : الأمم المتحدة: غزة تواجه "جوعاً كارثياً" في الشتاء

الأمم المتحدة: غزة تواجه "جوعاً كارثياً" في الشتاء
توقعت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن يواجه 345 ألفا من سكان غزة جوعاً كارثياً في فصل الشتاء بعد تراجع تدفق المساعدات الإنسانية، محذرة من خطر توسع المجاعة في مختلف أنحاء القطاع.
وذكرت الوكالات الأممية ومنظمات غير حكومية، في تقرير مشترك نشرته اليوم، أن هذه الأعداد تأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنفين حاليا على أنهم يعانون من "انعدام كارثي للأمن الغذائي"، معتبرة أن ارتفاع تدفق المساعدات الإنسانية خلال فصل الصيف خفف معاناة أهالي غزة بعض الشيء، قبل أن يسجل في شهر سبتمبر الماضي دخول كمية أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية إلى القطاع.
وأوضح التقرير أنه نتيجة لذلك، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي بين نوفمبر المقبل وأبريل 2025 إلى 345 ألف شخص، أي ما يعادل 16 في المئة من سكان القطاع، مشددا على أن التراجع الحاد مؤخرا في دخول المساعدات سيحد بشكل كبير من قدرة العائلات على إطعام أفرادها، ووصولها إلى السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا حدث تحول في الوضع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مرتكبا العديد من المجازر ضد الفلسطينيين، بسبب القصف المكثف والعنيف جوا وبحرا وبرا مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.
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