أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عسكر

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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عسكر

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حسين محمد عسكر، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عسكربعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حسين محمد عسكر، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / عزيز حسين عسكر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه، وكافة آل عسكر، بمديرية رازح، محافظة صعدة ، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا اليه راجعون" .

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