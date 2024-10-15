أخبار اليمن : 4 غارات عدوانية جديدة على الحديدة

4 غارات عدوانية جديدة على الحديدةعاود طيران العدوان الأمريكي البريطاني، مساء اليوم، شن غاراته على محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني في المحافظة أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بأربع غارات مديرية اللحية.

وكان طيران العدوان شن أمس، غارتين على مديرية الصليف بالحديدة.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية إسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، بتنفيذ عمليات عسكرية تضرب عمق الاحتلال، وكذلك استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة.