أخبار اليمن : 2692 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في سبتمبر

2692 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في سبتمبر
كشف تقرير أممي حديث عن وصول 2692 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن، خلال سبتمبر الماضي.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، سجلت خلال سبتمبر الماضي دخول 2692 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة زيادة قدرها 65% مقارنة بالشهر السابق (1631).
وأوضحت أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا من الصومال عبر سواحل محافظة شبوة (12% أطفال، 25% نساء، و63% رجال).
ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 16063 مهاجراً.
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