أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 ألفاً و344

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 ألفاً و344أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفاً و344 شهيداً و99 ألفاً و13 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 55 فلسطينياً، وإصابة 329 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الكيان الإسرائيلي الحرب ضد قطاع غزة مرتكبا العديد من المجازر ضد الفلسطينيين، بسبب القصف المكثف والعنيف جوا وبحرا وبرا مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.