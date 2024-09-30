أخبار اليمن : رئاسة مجلس الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكومي

رئاسة مجلس الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكوميناقشت هيئة رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، مستوى الأداء الحكومي خلال الأسابيع الماضية سيما في الجوانب ذات الأولوية.

وفي مستهل الاجتماع ، تمت قراءة الفاتحة إلى روح شهيد الإسلام والإنسانية السيد القائد المجاهد حسن نصر الله وجميع رفاقه الذين قضوا في الهجوم الإرهابي الصهيوني وكذا جميع شهداء المقاومة في اليمن وفلسطين ولبنان والعراق الذين ارتقوا جهاداً في سبيل الله ونصرة المستضعفين من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة.

واطلع الاجتماع على تقرير عن سير الإجراءات ومستوى إنجاز عدد من المواضيع المقرة من قبل مجلس الوزراء، والأولويات التي ينبغي أن تكون في صدارة مهام الحكومة ممثلة بكافة الوزارات والوحدات التابعة لها والسلطة المحلية للفترة المقبلة خاصة في المجالات الإدارية والخدمية وجوانب التمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات اللازمة لتأبين الشهيد المجاهد السيد القائد حسن نصر الله، الذي سخر جل حياته للجهاد في سبيل ومواجهة العدو الإسرائيلي والدفاع عن قضية الأمة فلسطين والانتصار لها قولا وفعلا .

وجدد الاجتماع إدانة حكومة التغيير والبناء للإجرام الصهيوني المتواصل بدعم من النظام الأمريكي في غزة ولبنان واستباحته لدماء الأبرياء على هذا النحو الاجرامي المدان شرعا وقانوناً، مؤكداً أن هذا الإجرام والصلف والتجبر الصهيوني لن يزيد الأحرار في محور المقاومة إلا قوة وتلاحماً وإصراراً وعزماً وإرادة على مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني والمواجهة المفتوحة مع هذا العدو الجبان وإفشال المخطط الخبيث الذي يستهدف الأمة كلها.

كما أدانت هيئة رئاسة مجلس الوزراء، العدوان الإسرائيلي على الحديدة الذي استهدف للمرة الثانية أعياناً مدنية بهدف مضاعفة معاناة الشعب اليمني .. موضحا أن هذا العدوان لن يثني اليمن قيادة وحكومة وشعباً عن مواصلة موقفه المبدأي والثابت في مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.. منوها ببيان المجلس السياسي الأعلى حول هذا العدوان وتأكيده بأن الرد اليمني المؤلم قادم لا محالة.

وأثنى الاجتماع على الجهود المبذولة من قبل وزارتي الكهرباء والمياه والنقل والأشغال‎ العامة، لمعالجة آثار هذا العدوان وما تم في هذا الجانب من إعادة التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية ابتداء من صباح اليوم بما في ذلك الإعادة التدريجية للتيار الكهربائي لمحافظة الحديدة .. مؤكداً أهمية جاهزية كافة الجهات لمواجهة أي طارئ يتصل بتصعيد جديد للعدو الإسرائيلي .

