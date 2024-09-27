أخبار اليمن : القوات المسلحة تنفذ عمليتين ضد العدو الصهيوني

دوت الخليج -

القوات المسلحة تنفذ عمليتين ضد العدو الصهيوني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتْا هدفاً عسكرياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة "تل أبيب" وكذا هدفاً حيوياً في منطقةِ "عسقلان" المحتلةِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن العملية التي استهدفتْ هدفاً عسكرياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة "تل أبيب" تمت بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "فلسطين2"، في حين استهدفتْ العملية الثانية هدفاً حيوياً في منطقةِ "عسقلان" المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع "يافا"، وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح.

وأشارت إلى أن العمليتين تأتيان انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودعماً وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستنفذُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ انتصاراً لدماءِ الأشقاء في فلسطينَ ولبنانَ وأنها لن تتوقفَ عن عملياتِ الإسنادِ العسكريِّ خلالَ الأيامِ المقبلةِ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على غزةَ ولبنانَ