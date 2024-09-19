أخبار اليمن : الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ مجيديع

الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ مجيديع
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اليوم اتصالاً هاتفياً بالشيخ عبدالله أحمد مجيديع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر، اطمأن خلاله على صحته،حيث يتلقى العلاج خارج اليمن .
وخلال الاتصال نقل الأمين العام إلى الشيخ مجيديع تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، وتمنياته له بسرعة الشفاء والعودة إلى الوطن لممارسة عمله الوطني والتنظيمي.
من جانبه عبر الأمين العام المساعد الشيخ عبدالله مجيديع عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر وللأمين العام ولكل قيادات المؤتمر التي تواصلت به واطمأنت عليه، مؤكداً أن صحته في تحسن دائم ولله الحمد.
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