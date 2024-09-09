أخبار اليمن : 1631 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في أغسطس

1631 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في أغسطس
كشف تقرير أممي حديث عن وصول 1631 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن، خلال أغسطس الماضي.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، سجلت خلال أغسطس الماضي دخول 1631 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة بالشهر السابق (1345).
وأوضحت المنظمة أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا من الصومال عبر سواحل محافظة شبوة (16% أطفال، 24% نساء، و60% رجال).
وبحسب التقرير الأممي فإن اليمن استقبل 13371 مهاجراً أفريقياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
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