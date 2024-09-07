أخبار اليمن : عاجل.. قرارات للجنة اتحاد غرب آسيا تصدم الناشئين

عاجل.. قرارات للجنة اتحاد غرب آسيا تصدم الناشئينأصدرت لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم قرارات فيما يتعلق بأهلية عدد من اللاعبين المشاركين في بطولة الناشئين الحادية عشرة التي تقام حالياً بضيافة الاتحاد الأردني، وتالياً القرارات:

أولاً: حيث ثبت للجنة الانضباط بموجب تقرير الفحص الطبي الأول الذي جرى بتاريخ ٦-٩-٢٠٢٤ والفحص الطبي الثاني الذي جرى بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٤ والذي ثبت من خلالهما أن لاعب منتخب العراق (أحمد علي عبدالله) عدم أهلية اللاعب بالمشاركة ببطولة الناشئين، كونه قد خالف تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط.

اعمالاً لأحكام النصوص القانونية وتعليمات البطولة ولائحة الانضباط لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، قررت لجنة الانضباط ما يلي:

١- اعتبار منتخب العراق خاسراً مباراته أمام منتخب لبنان (صفر – ٣).

٢- تغريم الاتحاد العراقي مبلغ وقدرة (٢٥٠٠) دولار أمريكي.

٣- حرمان اللاعب (أحمد علي عبدالله) من منتخب العراق (٦) مباريات.

٤- تغريم اللاعب (أحمد علي عبدالله) مبلغ وقدرة (١٠٠٠) ألف دولار أمريكي.

قرار غير قابل للاستئناف باستثناء مدة الإيقاف.

ثانياً: حيث ثبت للجنة الانضباط بموجب تقرير الفحص الطبي الأول الذي جرى بتاريخ ٦-٩-٢٠٢٤ والفحص الطبي الثاني الذي جرى بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٤ والذي ثبت من خلالهما أن لاعب منتخب البحرين (ميهران محمد يوسف بخش) عدم أهلية اللاعب بالمشاركة ببطولة الناشئين كونه قد خالف تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط. واعمالاً لأحكام النصوص القانونية وتعليمات البطولة والمادة ولائحة الانضباط لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم قررت لجنة الانضباط ما يلي:

١- اعتبار منتخب البحرين خاسراً مباراته أمام منتخب فلسطين (صفر – ٣).

٢- تغريم الاتحاد البحريني مبلغ وقدرة (٢٥٠٠) دولار أمريكي.

٣- حرمان اللاعب (ميهران محمد يوسف) من منتخب البحرين (٦) مباريات.

4- تغريم اللاعب (ميهران محمد يوسف ) مبلغ وقدرة (١٠٠٠) ألف دولار أمريكي.

قرار غير قابل للاستئناف باستثناء مدة الإيقاف.

وبناءً على هذه القرارات فإن المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي غرب آسيا كالتالي:

الأردن - متصدر المجموعة الأولى

السعودية - متصدر المجموعة الثانية

فلسطين - متصدر المجموعة الثالثة

سوريا - 4 نقاط - أفضل ثاني

ليودع ناشئو اليمن البطولة.