أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار غزيرة في هذه المحافظات

توقعات بهطول أمطار غزيرة في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات أبين، لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة وصعدة وتمتد غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 8.5 ملم في الحديدة-الكدن، 5.8 في إب- السدة، 3.7 في ريمة ـ الجبين، 1.8 في ذمار، 0.8 في حضرموت ـ سيئون، 0.5 في تعز-الحوبان، 0.4ملم في المحويت.

وهطلت أمطار متفاوتة خارج محطات الرصد على أجزاء من السواحل الشرقية والهضاب الداخلية والمرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار في المنحدرات والطرقات الجبلية.