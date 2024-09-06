أخبار اليمن : تطعيم 355 ألفاً ضد شلل الأطفال في غزة

تطعيم 355 ألفاً ضد شلل الأطفال في غزةكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم، عن تطعيم 160 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال في جنوب غزة، في أول أيام تنفيذ الحملة في الجنوب.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن حوالي 355 ألف طفل تلقوا التحصين في وسط وجنوب غزة منذ الأول من سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة للحملة في شمال القطاع بين يومي 9 و11 سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن العملية ستتكرر بعد أسابيع لتنفيذ الجولة الثانية من حملة التطعيم الواسعة لحماية أكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة في غزة.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن أكثر من 500 فريق تطعيم منتشر الآن في جنوب غزة، بما في ذلك 380 فريقا متنقلا، محذرا من تفاقم الأزمة الصحية في غزة نتيجة محدودية الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى شح مواد النظافة ميسورة التكلفة.

وفي سياق متصل، أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات، بأن أربع منشآت طبية كبرى في وسط غزة ستواصل إعطاء اللقاح خلال الأيام القادمة لضمان إعطاء اللقاح لجميع الأطفال، مشيرا إلى أن الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين إلى خارج القطاع ما زال متوقفا بشكل كبير منذ إغلاق معبر رفح قبل أربعة أشهر، خاصة أن هناك نحو 12 ألف مريض ينتظرون المغادرة لتلقي الرعاية الطبية التي تشتد حاجتهم إليها.

وكان برنامج تطعيم الأطفال الفلسطينيين في جنوب غزة ضد شلل الأطفال قد انطلق بالأمس، على أمل إنقاذ مئات الآلاف من الأطفال الذين تأثروا بالحرب، ومن نقص الأدوية والتطعيمات الضرورية.