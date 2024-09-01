الشوافي يكشف عن تغيّرات مفاجئة في طقس اليمن
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس باليمن بدءاً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.
وقال الفلكي الشوافي: "تشير خرائط وبيانات نماذج الطقس، إلى تراجع ملحوظ لكمية هطول الأمطار على مستوى اليمن، (المتوسط التراكمي) مقارنة بنفس الفترة للأيام الماضية".
وتوقع الشوافي استمرار هطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على بعض المناطق اليمنية.
وأشار الفلكي اليمني إلى تجدد نسبي لنشاط هطول الأمطار مع نهاية وبداية الأسبوع، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يكشف عن تغيّرات مفاجئة في طقس اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.