أخبار اليمن : فتح الطريق الرئيسي في جبل مراد بمأرب

فتح الطريق الرئيسي في جبل مراد بمأربنفذت السلطة المحلية في مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب أعمال إزالة الصخور وفتح طريق "نجا" الرئيسي للمديرية، إثر تضرره نتيجة سيول الأمطار الغزيرة.

وأوضح مدير مديرية جبل مراد محمد مفتاح، أن فِرقًا ميدانية باشرت أعمال معالجة أضرار السيول في الطريق العام، بناءً على توجيهات المحافظ، وبالتعاون مع فرع هيئة الزكاة.

وأشار إلى أن الفِرق قامت بإزالة المخلفات، وفتح الطرق المقطوعة في المديرية؛ نتيجة تساقط الصخور والانزلاقات الترابية.. مؤكدا استمرار الأعمال الطارئة؛ لمعالجة وتجنب أضرار السيول، وتسهيل حركة السير، وحماية الممتلكات، بحسب خطة العمل.