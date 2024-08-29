أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد الفراصي

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دوت الخليج -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد الفراصي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبده محمد صالح الفراصي، والشيخ صادق محمد صالح الفراصي، والشيخ علي أحمد الفراصي وكافة آل الفراصي في منطقة البردون بمديرية الحداء محافظة ذمار، في وفاة والدهم الشيخ محمد صالح ظفر الفراصي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين. الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد الفراصيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبده محمد صالح الفراصي، والشيخ صادق محمد صالح الفراصي، والشيخ علي أحمد الفراصي وكافة آل الفراصي في منطقة البردون بمديرية الحداء محافظة ذمار، في وفاة والدهم الشيخ محمد صالح ظفر الفراصي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين. معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان. " إنا لله وإنآ إليه راجعون". تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة