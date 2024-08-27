أخبار اليمن : نموذج للكشف المبكر عن مرض التوحد

نموذج للكشف المبكر عن مرض التوحدكشفت دراسة جديدة عن إمكانية التنبؤ بمرض التوحد لدى الأطفال بدقة تصل إلى 80 بالمئة، عن طريق نموذج يحمل اسم "AutMedAI".

واعتمد فريق البحث في الدراسة التي أجراها معهد كارولينسكا في السويد، على بيانات أمريكية كبيرة (SPARK)، تحتوي على معلومات عن حوالي 30 ألف فرد مصاب وغير مصاب باضطرابات طيف التوحد.

وقام فريق العمل بتحليل هذه البيانات دون الحاجة إلى تقييمات طبية مكثفة واختبارات طبية قبل بلوغ الأطفال 24 شهرا من العمر وذلك عن طريق نموذج "AutMedAI".

ووفق الدراسة فقد أظهر نموذج الذكاء الاصطناعي نتائج جيدة في تحديد الأطفال الذين يعانون من صعوبات أكثر شمولا في التواصل الاجتماعي والقدرة الإدراكية، والذين يعانون من تأخر في النمو.

وأكد شيام راجاغوبالان المعد الأول لهذه الدراسة، أهمية النتائج المتوصل إليها في الكشف المبكر عن المصابين بطيف التوحد والتدخل العلاجي الفعال عبر معلومات محدودة نسبيا ومتاحة بسهولة.

ويخطط فريق البحث للتحقق من صحة النموذج في البيئات السريرية، كما يجري العمل على تضمين المعلومات الجينية في النموذج، مما قد يؤدي إلى تنبؤات أكثر تحديدا ودقة.