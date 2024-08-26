دوت الخليج -

الصواعق تقتل وتصيب 6 أشخاص في حجة

توفي شخصان وأصيب 4 آخرون اليوم في محافظة حجة بصواعق رعدية وتهدم منازل جراء الأمطار الغزيرة. الصواعق تقتل وتصيب 6 أشخاص في حجةتوفي شخصان وأصيب 4 آخرون اليوم في محافظة حجة بصواعق رعدية وتهدم منازل جراء الأمطار الغزيرة. وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ في المحافظة الدكتور عبدالرحمن الملحاني، أنه توفي المواطن حسن محمد صغير حداد، وأصيب بدر حسن محمد مظيع في مديرية أسلم؛ جراء صاعقة رعدية. وأضاف أن عائشة ناصر علي صنعاء توفت جراء تهدم منزلها في مديرية الجميمة، فيما أصيبت امرأة وطفل؛ جراء تهدم منزلين في منطقة صعصعة بمركز المحافظة، وكذا إصابة مواطن في مديرية أفلح اليمن؛ جراء تهدم منزل؛ بسبب الأمطار الغزيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الصواعق تقتل وتصيب 6 أشخاص في حجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.