أخبار اليمن : مناقشة أوضاع مؤسسة الاسمنت

مناقشة أوضاع مؤسسة الاسمنتناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، معين المحاقري، أوضاع المؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت والمصانع التابعة لها.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، والحلول الممكنة لمعالجتها، سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة، تقريرا عن أوضاع المؤسسة ومصانع عمران وباجل والبرح، وجهود تجاوز التحديات والحفاظ على وتيرة الإنتاج في مصنعي عمران وباجل والعمل على معالجة أوضاع مصنع البرح.

وثمن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار جهود قيادة المؤسسة في معالجة الكثير من المعوقات وما شهدته من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأكد دعم قيادة الوزارة للمؤسسة في مواجهة التحديات والعمل على استكمال خطط التطوير والتحديث والحفاظ على وتيرة الإنتاج في إطار خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت.

وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية استمرار تطوير صناعة الاسمنت في بلادنا بالاستفادة من مزايا مدخلات الإنتاج المحلية وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد وتحقيق أهداف برنامج حكومة التغيير والبناء في تحقيق التنمية المستدامة.