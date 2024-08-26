أخبار اليمن : 40435 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

40435 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفاً و435 شهيداً، و93 ألفاً و534 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيداً، و66 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.