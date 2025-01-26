انت الان تتابع خبر ترامب يطلب من الأردن ومصر الاستعداد لاستقبال سكان غزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يرغب في أن تزيد الأردن ومصر ودول عربية أخرى من استقبال اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان لـ "تطهير” المنطقة التي مزقتها الحرب، لخلق واقع جديد تمامًا"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".



وخلال جلسة أسئلة وأجوبة استمرت 20 دقيقة مع الصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" يوم السبت، قال ترامب إنه ناقش رؤيته في هذا الشأن مع الأردن ومصر.

وأضاف ترامب: “أود أن يأخذ الأردن ومصر سكان قطاع غزة”، متابعا: "نحن نتحدث عن حوالي مليون ونصف شخص، ونحن فقط نُطهر كل ذلك ونقول، ‘تعلمون، لقد انتهى الأمر’”.

وبالحديث عن آثار حرب إسرائيل مع حماس في غزة، قال ترامب للصحفيين" إنه أثنى على الأردن لاستقباله لاجئين فلسطينيين بنجاح، وأنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن، إنه في حالة فوضى، إنها فوضى حقيقية”.

وأضاف عن هذه الحركة (الترحيل) الجماعية للفلسطينيين: "يمكن أن تكون مؤقتة أو طويلة الأمد"، مشيرًا إلى أن المنطقة التي تشمل غزة شهدت على مدى قرون العديد من الصراعات.

وتعقيبا على ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد"إنه سيعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغّر، لكي تصبح فكرة ترامب عملية وليس فقط مجرد كلام، لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر.

ومن جهته، رحّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان غزة إلى دول مجاورة، داعياً حكومة نتنياهو إلى تبني هذا المقترح وتنفيذه.

وكتب بن غفير على منصة “إكس”: “أهنئ الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر”، مضيفاً أن “تشجيع الهجرة الطوعية” كان أحد مطالبه الرئيسية من نتنياهو.

وأضاف: “عندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين، فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا“، في إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة حول نقل سكان غزة إلى دول مجاورة وبناء مساكن لهم.