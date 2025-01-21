انت الأن تتابع خبر أبو زيد:عملية الضفة الغربية تبرير لهزيمة الاحتلال في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد" تاتي استقالة رئيس الاركان لجيش الاحتلال هرتسي هاليفي وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال فنكلمان سبقها استقالة قائد القوات البرية الجنرال تامير يدعي لتؤكد على استمرار ازمة الثقة بين القيادة السياسية والعسكرية و التي تحدثنا عنها قبل اشهر لتعزز تآكل جيش الاحتلال كردة فعل على الاخفاق العسكري في غزة .



واضاف ابوزيد ان اعلان الاحتلال عن عملية عسكرية في الضفة الغربية أطلق عليه اسم "السور الحديدي" بدأها في مدينة جنين تؤكد ان الاحتلال يحاول تبرير خسائره في غزة، يضاف الى ذلك يبدو ان نتنياهو مضطر لتنفيذ عملية في الضفة الغربية لارضاء وزير الدفاع يسرائيل كاتس وزير المالية سيموترتش نوعا من مقايضة بقائهم في الحكومة بعد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة مقابل عملية في الضفة .



واشار ابوزيد الى ان من يدير العملية هو الجنرال آفي بلوط قائد المنطقة العسكرية الوسطى وهو يميني متطرف محسوب على تيار سيموترتش بدات العملية باتجاه مدينة جنين بالوية من فرقة يهودا والسامرا التابعة للمنطقة العسكرية، سبقها غلقت العديد من الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية لاطباق الحصار على مخيمات الضفة .

واشار ابوزيد الى ان العملية في الضفة قد تستمر لعدة اسابيع ولكن تكون عملية عسكرية تقليدية على غرار ما شاهدناه في غزة لاختلاف الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية عن غزة .