انت الأن تتابع خبر استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال هاليفي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، استقالته من منصبه على ضوء الاعتراف بالفشل بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في رسالة استقالته إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل وإن الدولة دفعت ثمنا باهظا جراء ذلك، وأشار إلى أن استقالته تدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل.

واشار إلى الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط.



وتدخل استقالة هيليفي حيز التنفيذ اعتبارا من السادس من آذار المقبل.