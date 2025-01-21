انت الأن تتابع خبر السويداء .. تحذيرات من استخدام أراضيها لتهريب المخدرات إلى الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر وجهاء وأهالي قريتي الشعاب وأم شامة في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء، الواقعتين قرب الحدود الأردنية، الثلاثاء، من استخدام أراضيهم كمعبر لعمليات تهريب المخدرات، مؤكدين عزمهم على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه الأنشطة.



وأعلن أهالي القريتين عن تسيير دوريات محلية لمنع عمليات التهريب، وذلك بعد تعرض المنطقة لضربات جوية أسفرت عن خسائر كبيرة، بما في ذلك إصابة طفل ونفوق أغنام.



وشدد الأهالي على ضرورة التعاون مع الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار، محذرين من أنهم لن يتهاونوا مع أي شخص يحاول خرق القانون أو استخدام أراضيهم في هذه الأنشطة غير المشروعة، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.



غارة أردنية على قرية في السويداء

تأتي هذه التحركات عقب تنفيذ الطيران الحربي الأردني غارة جوية على بلدة الشعاب في 16 كانون الثاني، متهماً المنطقة بأنها ممر لتهريب المخدرات.



الغارة جاءت بعد يومين من إعلان الجيش الأردني إصابة أحد ضباطه خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة حاولت تهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية للأردن.



وأكد الأهالي أن عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية توقفت منذ سقوط النظام السوري السابق، معبرين عن استيائهم من تعرض قريتهم لهجمات جوية بسبب هذا الاتهام.



ودعوا إلى التعاون الكامل بين الجهات المعنية في البلدين لمنع تكرار هذه الحوادث وحماية أراضيهم من استغلالها في أنشطة غير قانونية.