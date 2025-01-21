انت الأن تتابع خبر عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين وانسحاب أمن السلطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إطلاق عملية عسكرية واسعة في مخيّم جنين، حيث اقتحمت قوة صهيونية المخيم مع انطلاق العملية التي أطلق عليها "الجيش" اسم عملية الجدار الحديدي.



وقالت وسائل إعلام عبرية إن العملية في جنين انطلقت بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت الجمعة، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذه الكابينت جاء بعد أن أدخل الضفة ضمن أهداف الحرب.



ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الشاباك عطل كل شبكة الإنترنت في مخيم جنين.



وأدى قصف صهيوني على المخيم عن استشهاد مواطن واصابة آخرين، فيما بلغ إجمالي حصيلة المصابين جرّاء العملية (20) مصابا بينهم كوادر صحية في مستشفى الأمل.



إلى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية انسحبت من محيط مخيم جنين بعد اقتحامه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت قوات أمن السلطة عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة مَن سمتهم "خارجين عن القانون".



وفي المقابل، اتهمت عدة فصائل بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة أمن السلطة بـ"ملاحقة المقاومين".