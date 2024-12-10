انت الأن تتابع خبر سوريا .. تطويق مزرعة محصنة ببلدة الربيعة يتوقع ماهر الأسد فيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلامية سورية ومواقع تواصل باندلاع اشتباكات وتطويق مجموعة من الضباط داخل مزرعة محصنة في بلدة الربيعة الواقعة بين محافظتي حماة واللاذقية يعتقد أن ماهر الأسد متواجد فيها.



وحسب المعلومات عناصر من إدارة العمليات العسكرية طوقوا مجموعة من الضباط داخل مزرعة محصنة في بلدة الربيعة ومن المتوقع فيها شخصيات كبيرة من بينها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.



واندلعت اشتباكات بين مقاتلي إدارة العمليات العسكرية ومجموعة من ضباط وعناصر النظام السابق في بلدة الربيعة بريف حماة الغربي، بعد رفضهم تسوية أوضاعهم، وفق إدارة غرفة العمليات.

يذكر أن قوات المعارضة السورية أعلنت يوم الأحد 8 ديسمبر، دخولها العاصمة دمشق دون أي مقاومة تذكر، مؤكدة سيطرتها على المدينة.



وقد توجه بشار الأسد وعائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.