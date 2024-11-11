انت الأن تتابع خبر هآرتس: إدارة بايدن قد تدعو الاحتلال لإنهاء عملياته بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت صحيفة هآرتس عن عدة مصادر الاثنين، أن إسرائيل تستعد لخطوات عملية من جانب إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن بعد اقتراب انتهاء الإنذار الأميركي".



وأضافت أن إدارة بايدن قد تقرر دعوة الجيش الإسرائيلي لإنهاء عملياته في غزة.



وبينت أن هناك تزايدا احتمال أن تعلن واشنطن أن إسرائيل لم تلتزم بمطالب تتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة.



وأشارت إلى صدور تقرير أممي بشأن الجوع في غزة قد يؤثر على حكومات أوروبية تفكر بمعاقبة اليمين بإسرائيل.