انت الأن تتابع خبر ترامب يعرض على امرأة منصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عرض على إليز ستيفانيك عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة.



وقالت الشبكة نقلا عن مصدر مطلع على الوضع: "عرض ترامب على ستيفانيك منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة".



وذكرت أكسيوس سابقا أن ستيفانيك كانت منافسا ومرشحا لهذا المنصب.



والجمهورية إليز ستيفانيك هي عضوة في الكونغرس من ولاية نيويورك. وتعتبر حليفا قويا للرئيس المنتخب وجامعا رئيسيا للتبرعات للحزب الجمهوري.



وقس وقت سابق أعلن ترامب عن تعيين رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.



يالمقابل ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ترامب لن يضم أبناءه إلى إدارته الجديدة، على عكس فترة ولايته الأولى في منصبه، عندما شغلت ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر منصب مستشارين رئيسيين.



وقد تمكن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي جرت 6 نوفمبر ليعود إلى البيت الأبيض.