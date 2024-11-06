انت الأن تتابع خبر حماس تطالب ترمب بالاستماع لأصوات الرافضين للعدوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت حركة حماس على نتائج الانتخابات الأمريكية والتي أظهرت فوز دونالد ترامب ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.



وفي بيان صادر عنها، أكدت حماس أن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة سيعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واصفةً موقف الإدارة الأمريكية السابقة بأنها انحازت بشكل كامل للاحتلال الإسرائيلي، ووفرت له الغطاء السياسي والعسكري للقيام بأبشع الحروب ضد الشعب الفلسطيني.



حماس أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة "ثبتت دورها كشريك كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشيوخ"، في إشارة إلى ما وصفته بالعدوان المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا منذ أكتوبر 2023.



كما شددت الحركة على أن الرئيس الأمريكي المنتخب مُطالب بالاستماع للأصوات التي تعالت من داخل المجتمع الأمريكي نفسه، الرافضة للاحتلال والإبادة الجماعية، والمطالبة بوقف الدعم الكامل للكيان الإسرائيلي. وأضافت حماس أن هذه الأصوات كانت قد تصاعدت منذ أكثر من عام، عقب العدوان على غزة، حيث عبّر المجتمع الأمريكي عن رفضه لهذا الدعم والانحياز التام للكيان الإسرائيلي.



وتابعت الحركة في بيانها، "الإدارة الأمريكية الجديدة يجب أن تعي أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي البغيض، ولن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



حماس أكدت في ختام بيانها على ضرورة أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة مواقف تتماشى مع العدالة الدولية وتدعم حقوق الفلسطينيين في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، داعيةً إلى وقف كافة أشكال الدعم العسكري والسياسي للعدوان الإسرائيلي.



تجدر الإشارة إلى أن التصريحات تأتي في وقت حساس بعد أن سجلت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أرقامًا مرتفعة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 43,000 منذ السابع من أكتوبر 2023، في ما وصفته حماس بـ "حروب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني .