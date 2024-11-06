لايبزغ متمسك بأمل التأهل رغم سلسلة الهزائم في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة -

خسر لايبزغ الألماني أول 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا ولكن يرفض الفريق التخلي عن الأمل في العودة في الأربع مباريات المتبقية والتأهل للأدوار الاقصائية.

وقال مارسيل شايفر، المدير الرياضي: "مازال هناك 12 نقطة متبقية، يتعين علينا أن نفوز في 3 مباريات على الأقل".

وكان آخر تعثر للايبزغ، الذي وصل للدور قبل النهائي في 2020، هو الخسارة 1-3 أمام سلتيك في جلاسكو أمس الثلاثاء.

ويتبقى للايبزغ مواجهة إنتر ميلان وأستون فيلا وسبورتينغ، الذين حققوا نتائج جيدة في مرحلة الدوري، بينما سيكون منافسه الوحيد في يناير (كانون الثاني)، شتورم حراتس، هو الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة.

وذكر شايفر: "عدم الحصول على نقطة هو أمر محبط، لدينا طموح مختلف، يجب علينا معالجة الأمور بوضوح، لم تكن الطريقة مرضية والنتيجة أيضًا".



تحقيق الفوز في 3 مباريات يتوقع أن يكون كافيًا لإنهاء هذه المرحلة في أول 24 مركزًا، من الدوري الذي يضم 36 فريقًا، علمًا بأن الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 ستخوض دورًا فاصلًا للتأهل لدور الـ16.

وكانت الخسارة هي الثانية على التوالي للايبزغ، حيث انتهت سلسلة عدم خسارة الفريق التي وصلت لـ19 مباراة في "البوندسليغا" يوم السبت الماضي عقب خسارته 1-2 أمام بوروسيا دورتموند.

