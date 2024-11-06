انت الأن تتابع خبر عاجل: فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الامريكية وسط تهنئات زعماء وقادة العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في سباق انتخابي حافل بالتحديات والمفاجآت، فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة ليصبح الرئيس الـ47. تمكن ترامب من حسم السباق بعد حصوله على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي، متجاوزًا حاجز الـ270 صوتًا اللازم للفوز، ومتفوقًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

تميزت هذه الانتخابات بصراع شرس واستقطاب غير مسبوق بين المرشحين، حيث خاضا معركة انتخابية حامية الوطيس. ورغم التحديات والملاحقات القضائية التي لا تزال قائمة، تمكن ترامب من العودة مجددًا إلى البيت الأبيض، مما يشكل حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

يذكر أن ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة بين عامي 2016 و2020، قبل أن يخسر ولايته الثانية أمام جو بايدن. ورغم الاتهامات الكبيرة التي يواجهها، بما في ذلك محاولات منع التصديق على فوز بايدن، استطاع ترامب حشد الدعم والعودة بقوة إلى الساحة السياسية.

هذا الفوز يعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي ويثير تساؤلات حول المستقبل في ظل قيادة ترامب الجديدة، وسط تهاني زعماء وقادة العالم