انت الأن تتابع خبر إطلاق صواريخ من لبنان يعطل مطار بن غوريون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية الأربعاء بأن رشقة صاروخية ضخمة أُطلقت من لبنان، في اليوم الأربعين على اغتيال حسن نصرالله، مما أدى إلى سقوط صاروخ داخل مطار بن غوريون في "اللد" وسط تل أبيب، وأدى إلى وقف حركة الطيران داخل المطار بشكل فوري.



وذكرت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 10 صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه مناطق في الوسط والشمال، مشيرة إلى أن بعض الصواريخ تم اعتراضها.



وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال ردت على إطلاق الصواريخ بقصف بلدة القصير في وسط سوريا .