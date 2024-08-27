انت الأن تتابع خبر نتنياهو يرسل مع مفاوضيه للقاهرة اقتراحاً مرفوضاً منذ أشهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الجولة الأخيرة من مفاوضات القاهرة بشأن غزة، بحثا مفصلا بقضية محور فيلادلفيا، بحسب تقارير إعلامية الثلاثاء.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أرسل فريق التفاوض إلى القاهرة بمخطط تم رفضه قبل أشهر، يقضي بحفر خنادق عبر الشوارع التي تعبر نتساريم من الشمال إلى الجنوب بطريقة لا تسمح بمرور المركبات والسيارات، وتوجيه المركبات الراغبة في العبور شرقا، حيث ستخضع للتفتيش قبل الدخول إلى شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر ان نتنياهو كلف فريق التفاوض بأن يعرض الخطوط العريضة المقبولة لديه لمحور نتساريم.

ورفض فريق التفاوض الإسرائيلي الاقتراح، لكن نتنياهو أصر على إحالته للوسطاء الذين رفضوه رفضا قاطعا، بحسب الصحيفة.