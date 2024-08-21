انت الأن تتابع خبر عاجل جميع دول الوطن العربي ستشهد حدث فلكي نادر.. ترقبوا السماء فجر اليوم.. التفاصيل.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعلن عن ظهور أول بدر عملاق لعام 2024 في سماء الوطن العربي فجر يوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس 2024. وفقاً لبيان من الجمعية الفلكية بجدة، سيكون هذا القمر أقرب قليلاً للأرض مما يجعله يظهر بحجم أكبر وأكثر سطوعاً.

وأضاف البيان أن القمر البدر يُعرف أيضًا بـ"القمر الأزرق الموسمي"، وهو عبارة عن ثالث قمر بدر يظهر خلال الفترة ما بين الانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي، حدث يتكرر كل سنتين ونصف تقريباً. ويشير البيان إلى أن مسمى "القمر الأزرق" يُستخدم أحياناً للإشارة إلى الظاهرة التي تحدث عندما يظهر قمران بدران في شهر ميلادي واحد، مع آخر حدوث في عام 2023 والتوقع للمرة التالية في عام 2026.

وبيّن البيان أن التسمية العلمية للقمر عندما يكون قريباً جداً من الأرض هي "القمر الحضيض"، حيث ستبلغ المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض حوالي 361,969 كيلومترًا لهذا الحدث.

وسيظهر القمر بلون برتقالي فاتح عند شروقه من الأفق الجنوبي الشرقي بعد غروب الشمس، بسبب تشتيت الغبار والعوالق في الغلاف الجوي للضوء المنعكس عنه، لكنه سيعود إلى لونه الفضي الطبيعي بعد ارتفاعه في السماء.

كما أوضحت الجمعية أن القمر العملاق الأزرق سيكون أكبر بنسبة 7% وأكثر إشراقًا بـ 15% مقارنةً بالبدور الشهرية، ولكن قد يصعب ملاحظة هذا الاختلاف بسبب عوامل مثل الغيوم وأضواء المدينة. وعلى الرغم من ظاهرة المد والجزر التي تحدث بشكل أقوى عند اقتراب القمر من الأرض، فإن الأثر العام لهذا القمر على الكوكب يظل محدودًا.

وقد أشار خبراء الفلك إلى أن هذه الأحداث القمرية توفر فرصة مثالية لرصد الفوهات على سطح القمر، حيث تكون التضاريس المحيطة مضاءة بشكل متساو وخالية من الظلال الطويلة. شهدت هذه الظاهرة القمرية إهتمامًا كبيرًا بين هواة وعشاق الفلك.